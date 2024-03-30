Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürerken piyasalarda bu hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte haftanın kazandıran yatırımları...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,23 artış kaydetti.
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BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,26 ile İzmir Demir Çelik oldu. İzmir Demir Çelik’i yüzde 12,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 10,65 ile Çan2 Termik izledi.
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Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,56 ile Petkim, yüzde 8,27 ile Akfen Yenilenebilir Enerji ve 8,26 ile Eczacıbaşı İlaç şeklinde sıralandı.
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