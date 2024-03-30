Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,26 ile İzmir Demir Çelik oldu. İzmir Demir Çelik’i yüzde 12,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 10,65 ile Çan2 Termik izledi.