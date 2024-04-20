Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürerken piyasalarda bu hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte haftanın kazandıran yatırımları...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,23 değer kaybederek 9.693,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.420,90, en yüksek 9.823,53 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,24 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 14,44 ile Kocaer Çelik, yüzde 10,23 ile Akbank izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,65 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 15,76 ile Alarko Holding ve 12,38 ile Halkbank şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding, 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 393 milyar 19 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.