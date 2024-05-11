Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 artışla 2 bin 448 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,51 artarak 16 bin 116 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 978 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 44 liraya çıktı.