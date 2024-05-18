Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,34 ile Ahlatcı Doğalgaz oldu. Ahlatcı Doğalgaz’ı, yüzde 14,60 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 13,01 ile Ülker Bisküvi izledi.