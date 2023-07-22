Bu hafta parasını ona yatıran kazandı

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,46 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 9,60 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 7,34 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 322 milyar 523 milyon lirayla Sasa Polyester, 321 milyar 433 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 308 milyar 568 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.