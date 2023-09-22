Bu hafta vizyona girecek filmler
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı 12 film vizyona giriyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Cehennem Melekleri 4: Cehennem Melekleri 4, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyon konu ediyor. Cehennem Melekleri, her türlü silahı kullanma becerisi ile donanmış dünyanın son savunma hattıdır. ABD ile Rusya arasında nükleer bir çatışma çıktığında Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubu, olaya müdahele etmesi için çağrılır. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekine katılan yeni üyeler, yeni tarz ve taktiklerle gruba yeni bir anlam kazandıracaktır.
Yıldız Tozu: Yıldız Tozu, aileleriyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan iki küçük kardeş Kenan ve Mustafa'nın hikayesini konu ediyor. Kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya olan bir çocuğun hayatına odaklanılan filmde, aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemi gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Sönmez'in oturduğu aile ve çocuk türündeki "Yıldız Tozu" filminin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Toprak Can Adıgüzel gibi isimler yer alıyor.
Dune: Çöl Gezegeni: Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır. Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı "Dune" romanının televizyon ve beyaz perde haklarını satın alan Legendary Entertainment yapımı yeniden uyaramanın yönetmen koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 ile son yıllara damgasını vuran Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve oturuyor. Eric Roth'un senaryosunu üstleneceği filmin yapımcılığını ise Thomas Tull, Mary Parent ve Cale Boyter yapıyor.
Büyük Felaket: Asit Yağmuru: Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorundadır.