Bu hamburger tam 850 TL!

Menüdeki diğer yüksek fiyatlı yemekler arasında köftesi ıstakoz ve kaya karidesinden hazırlanan, üzerine de sebze turşusu, ayoli sosu ve kıvırcık hindiba eklenen 42 sterlinlik (yaklaşık 450 TL) ıstakoz ve karides burgeri de yer alıyor. Sosisli sandviçler 21 sterlin (yaklaşık 200 TL) tutarken yanına isteyeceğiniz patates kızartması da 6 sterline (yaklaşık 60 TL) patlıyor.

