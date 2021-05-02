İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır gibi metropollerden gelenler ve gerekse de ilan sitelerini takip ederek gerekse emlakçıları arayarak bilgi almaya başladı. En fazla talep ise Marmaris’in kırsalında bulunan turistik Selimiye, Orhaniye, Bozburun, Söğüt ve Hisarönü mahalleri ilgi gördü. İlanları takip edip emlakçıları arayan büyükşehirdeki vatandaşlar, önü deniz, arkası orman doğa ile baş başa izole olabilecekleri müstakil villaların fiyatlarını soruyor. Bu nitelikte ve SİT alanları ile çevrili ilçenin arazinin az olması, müstakil villalar kısıtlılığı fiyatları artırdı.