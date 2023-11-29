Bu ilimizde arsa fiyatları çıldırdı! Metropol şehirleri bile solladı

‘BİZİM ŞEHRİMİZDE EMSAL DEĞERLERİ ÇOK DÜŞÜK’

Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Fatih Titiz, fındık bahçeleri kesilerek arsa üretildiğini bu nedenle de arsa maliyetlerinin kentte yüksek olduğunu söyledi. Titiz, “İnşaat maliyetini etkileyen kalemler var. Bunların başında da arsa maliyeti geliyor. Ordu’da arsalarımız değerli. Maalesef şehrimizde fındık üretilen bahçeleri keserek arsa üretiyoruz. Bundan dolayı arsa maliyetlerimiz yüksek. Şu andaki piyasa fiyatlarında arsalarımız metrekareye göre 10 bin liradan başlayıp, bölgesine ve konumuna göre 30 bin liraya çıkıyor. Biz büyükşehiriz diyoruz ama aslına baktığınızda imar yönünden Türkiye’nin en küçük şehriyiz. Büyükşehirlerde imar değerleri yüksektir. Bizim şehrimizde emsal değerleri çok düşük. Bu şu demek oluyor; Samsun’da, Trabzon’da, İstanbul’da emsal değerler 4 ile 7 arasında emsaller verilirken, biz Ordu’da 1,5 değerlerle inşaat yapıyoruz. Yani Samsun’da bin metrekarelik bir arsada 40-50 daire üretilirken, Ordu’da 10-15 daire gibi üretiliyor. Bu da ciddi anlamda arsa payının dairelerin fiyatına binmesine neden oluyor. Doğal olarak daha yüksek arsa paylı daireler satıyoruz” diye konuştu.