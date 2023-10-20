Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı
Türkiye'de vatandaşlık karşılığı konut satışları yabancıya konut satışlarını patlatırken, Türkiye'de yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu.
Türkiye'de bu yıl yabancıların en fazla konut aldığı kent olan Antalya'da, 48 bin 150 satıştan 10 bin 372'si yabancılara yönelik oldu.
Türkiye genelinde eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu. Ocak-eylül dönemindeki konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Yabancılara eylül ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu.
Eylül ayında toplam konut satışları içinde, yabancıların payı yüzde 2,9 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1007 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul, 211 konut satışı ile Mersin izledi.