Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı
Van'da sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler ise kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kaynak: DHA
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Meteorolojinin de uyarılarda bulunduğu kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanağın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Yaklaşık 20 dakika süren ve şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.
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Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.
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