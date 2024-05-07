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Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı

Van'da sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler ise kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kaynak: DHA
Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı - Resim: 1
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Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı - Resim: 2

Meteorolojinin de uyarılarda bulunduğu kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanağın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. 

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Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı - Resim: 3

Yaklaşık 20 dakika süren ve şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. 

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Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı - Resim: 4

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.

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