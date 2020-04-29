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  3. 29 Nisan 2020 11:05

Bu illerdeki ev ilanlarına koronavirüs dopingi

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

Bu illerdeki ev ilanlarına koronavirüs dopingi

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

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Bu illerdeki ev ilanlarına koronavirüs dopingi

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Bu illerdeki ev ilanlarına koronavirüs dopingi

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Bu illerdeki ev ilanlarına koronavirüs dopingi

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