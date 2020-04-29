Bu illerdeki ev ilanlarına koronavirüs dopingi
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.