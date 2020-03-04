Bu inanılmaz fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırında çekildi!
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.
Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gidebilmek için Edirne`ye gelen mülteciler, çocukları ile birlikte zorlu bir yolculuk yapıyor.
Havanın soğuk olmasına rağmen mülteciler, her türlü tehlikeyi göze alarak Meriç Nehri üzerinde ilerlemeye çalışıyor.