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  3. 04 Mart 2020 14:05

Bu inanılmaz fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırında çekildi!

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.

Bu inanılmaz fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırında çekildi!

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.

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Bu inanılmaz fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırında çekildi!

Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gidebilmek için Edirne`ye gelen mülteciler, çocukları ile birlikte zorlu bir yolculuk yapıyor.

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Bu inanılmaz fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırında çekildi!

Havanın soğuk olmasına rağmen mülteciler, her türlü tehlikeyi göze alarak Meriç Nehri üzerinde ilerlemeye çalışıyor.

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Bu inanılmaz fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırında çekildi!

Kucaklarında bebekleriyle bellerine kadar buz gibi suya giren bir grup mülteci, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle yürüyerek karşıya geçti.

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