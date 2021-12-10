Bu işi yapanlar yaşadı! İşte 2022'nin en popüler meslekleri
Teknolojinin ilerlemesiyle gelecekte birçok meslek tarih olacak. Forbes, 2022 için kariyer anlamında büyüyen alanları derledi.
Birçok çalışan bugün evden çalışıyor. Uzaktan çalışmak çalışanlar için bir konfor alanı haline gelirken, en iyi yetenekleri çekmeyi umut eden şirketler için de, uzaktan çalışma artık cazip bir avantaj haline geldi.
1 / 23
COVID sonrası dünyamızda hangi kariyerlerin gelişeceğini tahmin etmek kolay değil. Yine de bazı kesin eğilimler var.
2 / 23
1. Sağlık
COVID-19 salgınının sağlık çalışanları üzerinde büyük etkisi oldu. Bazıları virüse yakalandı, birçoğu hastalandı ve hatta hayatını kaybetti.
3 / 23
Aylarca süren bir hastalık saldırısına katlandıktan sonra, araştırmalar üçte birinden fazlasının mesleği bırakmayı düşündüğünü gösteriyor.
4 / 23