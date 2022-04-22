Bu kabilede erkek kardeşler aynı kadınla evleniyor: İşte en ilginç cinsel gelenekler
Dünyanın çeşitli bölgelerinde hala kabile hayatı devam ederken, bazı kabileler ilginç geleneklerini sürdürüyor. İşte dünyanın en ilginç cinsel gelenekleri...
Dünyanın çeşitli yerlerinde, oldukça ilginç geleneklere rastlıyoruz.
Endonezya: Pon adı verilen bir kutlama yapılır. Bu kutlama yılda 7 kez, katılımcıların Java adasındaki kutsal bir dağa yolculuk ederek cinsel ilişki yoluyla iyi şans ve kısmet getirmesi amacıyla düzenleniyor.
Katılımcılar geceyi orada geçirmek ve karıları veya kocalarından başka biriyle cinsel ilişkiye girmek zorundadır. İnanışa göre, iyi şans dilekleri sadece yıl içindeki 7 kutlama boyunca aynı kişiyle beraber olduklarında gerçekleşebilir.
Hindistan: Merkez Hindistan'ın Chhattisgarh yöresinde ormanda yaşayan The Deer Horn Muria kabilesinin "Ghotul" adı verilen, genç kız ve erkeklere şarkı, bilgi, kabile dansı ve seks öğreten bir festivali vardır. Kızlar gerdek geceleri da dahil doğal bitkisel bir doğum kontrol likörü içerek hamilelikten korunurlar ve her gece farklı bir seks partneri seçerler.