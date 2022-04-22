Bu kabilede erkek kardeşler aynı kadınla evleniyor: İşte en ilginç cinsel gelenekler

Hindistan: Merkez Hindistan'ın Chhattisgarh yöresinde ormanda yaşayan The Deer Horn Muria kabilesinin "Ghotul" adı verilen, genç kız ve erkeklere şarkı, bilgi, kabile dansı ve seks öğreten bir festivali vardır. Kızlar gerdek geceleri da dahil doğal bitkisel bir doğum kontrol likörü içerek hamilelikten korunurlar ve her gece farklı bir seks partneri seçerler.