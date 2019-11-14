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  3. 14 Kasım 2019 19:16

Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi

Komşumuz olan Irak'ta protestolar haftalardır devam ediyor. Polis göstericilere müdahale etmek için K9 köpeği getirirken göstericiler alana aslan getirdi.

Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi

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Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi

Polisin köpek getirdiğini duyan bir protestocu, kamyona bindirdiği vahşi hayvanı kent meydanına indirdi. Dünya bu inanılmaz görüntüyü konuşuyor.

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Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi

Haftalardır gösterilerle sarsılan ülkede can kaybı şimdiden 300'ü aştı, arka arkaya patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Çatışmalarda gerçek mermilerin kullanıldığı bildiriliyor.

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Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi

Reuters haber ajansı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta asker ve polisin açtığı ateşle Perşembe günü dört göstericinin daha hayatını kaybettiğini bildiriyor.

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