Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi
Komşumuz olan Irak'ta protestolar haftalardır devam ediyor. Polis göstericilere müdahale etmek için K9 köpeği getirirken göstericiler alana aslan getirdi.
Polisin köpek getirdiğini duyan bir protestocu, kamyona bindirdiği vahşi hayvanı kent meydanına indirdi. Dünya bu inanılmaz görüntüyü konuşuyor.
Haftalardır gösterilerle sarsılan ülkede can kaybı şimdiden 300'ü aştı, arka arkaya patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Çatışmalarda gerçek mermilerin kullanıldığı bildiriliyor.