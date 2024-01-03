Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu
Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de karla mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, ekipler yolları açmak için 24 saat çalışma yürütüyor.
Kaynak: DHA
Hakkari'de 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.
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İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor.
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Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.
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