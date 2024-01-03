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  4. Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu

Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de karla mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, ekipler yolları açmak için 24 saat çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA
Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu - Resim: 1

Hakkari'de 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. 

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Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu - Resim: 2

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor. 

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Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu - Resim: 3

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu - Resim: 4
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