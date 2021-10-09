Bu kasabada evler sudan ucuz! 1 Euro'ya satışa çıkarıldı

Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 Euro'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.