Bu kasabada evler sudan ucuz! 1 Euro'ya satışa çıkarıldı
İtalya'da başkent Roma'ya yakın bir bölgede bulunan Pratola Peligna köyünde evler 1 Euro'ya satışa çıkarıldı. Nüfusun 7 binin altına inmesi sonrası kasabanın yeniden canlandırılması hedefleniyor.
Geçtiğimiz aylarda 1 Euro’ya satışa çıkan evler kervanına İtalya’nın yeni bir kasabası daha katıldı.
Başkent Roma’ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alan Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna kasabasında evler, 1 Euro’ya satışa çıktı.
Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 Euro'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.
Alp Dağları’nın bir kolu olan Apenin Dağları’ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.