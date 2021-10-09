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  4. Bu kasabada evler sudan ucuz! 1 Euro'ya satışa çıkarıldı

Bu kasabada evler sudan ucuz! 1 Euro'ya satışa çıkarıldı

İtalya'da başkent Roma'ya yakın bir bölgede bulunan Pratola Peligna köyünde evler 1 Euro'ya satışa çıkarıldı. Nüfusun 7 binin altına inmesi sonrası kasabanın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda 1 Euro’ya satışa çıkan evler kervanına İtalya’nın yeni bir kasabası daha katıldı.

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Başkent Roma’ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alan Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna kasabasında evler, 1 Euro’ya satışa çıktı.

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Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 Euro'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.

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Alp Dağları’nın bir kolu olan Apenin Dağları’ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.

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