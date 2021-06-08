Bu kasabaya taşınana bedava ev!
İtalya'nın güneyinde bulunan ve Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya'daki Cammarata kasabasında azalan nüfusu engellemek için taşınan herkese edelsiz bir şekilde ev verilecek.
Cammarata deniz seviyesinden yaklaşık 700 metre yükseklikte, Sicilya'nın tarihi kasabalarından biri. Yedi bin kişinin yaşadığı kasaba bir süredir göç sorunuyla karşı karşıya. Kasabanın hızla azalan nüfusu için yerel yönetim harekete geçti.
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Palermo'ya 60 kilometrelik bir mesafede bulunan ve pek çok binasının geçmişi Ortaçağ'a uzanan Cammarata, Güney İtalya'nın pek çok yeri gibi azalan nüfusunu arttırmak için teşvik programı başlattı.
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Zungoli ve Sambuca gibi kasabalardan sonra bölgeye özellikle genç nüfus çekmeyi amaçlayan Cammrata, kasabaya yerleşenlere bedelsiz bir şekilde ev vermeyi vaat ediyor.
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Cammrata Valisi Vincenzo Giambrone'nin hayata geçirdiği bu teşvikten yararlanmam tek şartı ise kasabaya kalıcı olarak yerleşmeyi kabul etmek.
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