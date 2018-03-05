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  3. 05 Mart 2018 21:09

Bu kez el ele görüntülendiler...

ABD Başkanı Trump, bu sefer eşi Melania Trump ile el ele görüntülendi.

Bu kez el ele görüntülendiler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'nın, kocasının elini tutmaktan imtina etmesi herkesin diline düşmüştü. ABD Başkanı ve eşi bu kez el ele görüntülendi. SÖZCÜ

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Bu kez el ele görüntülendiler...

ABD First Lady’si Melania Trump ile eşinin “el ele tutuşmaması” herkesin diline düşmüştü. Çift, bu kez Florida’da başkanlık uçağı Air Force One’dan inerken uçaktan inerken ele ele görüntülendi.

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Bu kez el ele görüntülendiler...

ABD Başkanı’nın daha önce ajanslara düşen fotoğraflarında, yağmurlu havalarda eşine şemsiye tutmaması ve First Lady’nin eli yerine kıyafetini tutmaya çalışması gibi görüntüler yansımış, Trump ABD basınında alay konusu olmuştu.

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Bu kez el ele görüntülendiler...

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