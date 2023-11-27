Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji 3 aylık hava tahminlerini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, üç aylık periyotta hava sıcaklığı ve yağışlarla ilgili meteorolojik değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Yağan, "Bu değerlendirmelerimize göre hava sıcaklıklarının, aralık, ocak ve şubat aylarında yurdumuz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu iç kesimlerde biraz daha fazla hissedilecek. Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde bir durum söz konusu olacak." dedi.