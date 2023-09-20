Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi

Prof. Dr. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ne olacak bu işin sonu diye soruyoruz. 24.69’luk orana bakıp çok aldanmayalım. Bunun büyük kısmı Anadolu Yakası’ndaki barajların doluluğundan kaynaklanıyor. Avrupa yakasında doluluk yüzde 10’un altına düştü.

Avrupa yakası çok kötü durumda. Anadolu Yakası’nda Melen’den gelen su var. 2 milyon metreküp su ihtiyacı var Avrupa Yakası’nda. Melen çayından gelen su arıtılarak günlük 1 milyon 250 bin metreküp olarak Avrupa yakasına aktarılıyor. Kana 750 bin metreküpün barajlardan sağlanması gerekiyor. Önemli risk burada.

Çok sıcak bir yaz geçirdik. Aşırı sıcaklarda buharlaşama kayıpları çok yüksek oldu. Yunanistan, İtalya ve İspanya da nasibini aldı. Bu sıcaklar El Nino’nun etkisinden dolayı.