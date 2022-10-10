Bu kış nasıl geçecek? Uzmanı anlattı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kış mevsiminin nasıl geçeceğini anlattı.
Dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi. Eylül ayının bitmesi ve ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı.
Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BU SENE LA NİLA'LI BİR YIL OLACAK"
Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.
"DÜNYADA ETKİLİ OLACAK"
Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar Vortex'in zayıflaması…"