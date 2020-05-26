Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor
Fransız 'The Connexion' adlı sitede yer alan habere göre, Maison-Alfort kentindeki l'École Nationale veteriner okulunda eğitilen Alman kurtları Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor.
Fransız 'The Connexion' adlı sitede yer alan habere göre, Maison-Alfort kentindeki l'École Nationale veteriner okulunda eğitilen Alman kurtları Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor.
Eğitim sırasında köpeklere, Covid-19 ile enfekte olmuş kişilerden alınan ter örnekleri koklatılarak virüsün varlığı tanımladı.