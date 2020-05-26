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  3. 26 Mayıs 2020 16:47

Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor

Fransız 'The Connexion' adlı sitede yer alan habere göre, Maison-Alfort kentindeki l'École Nationale veteriner okulunda eğitilen Alman kurtları Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor.

Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor

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Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor

Fransız 'The Connexion' adlı sitede yer alan habere göre, Maison-Alfort kentindeki l'École Nationale veteriner okulunda eğitilen Alman kurtları Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor.

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Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor

Eğitim sırasında köpeklere, Covid-19 ile enfekte olmuş kişilerden alınan ter örnekleri koklatılarak virüsün varlığı tanımladı.

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Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor

Hem enfekte olan hem de enfekte olmayan kişilerden ter örnekleri toplamak için Beaujon de Clichy Hastanesi ile ortaklık kuran eğitim okulu, daha sonra ter numunelerini pamuğa ıslatarak metal konilerin içine yerleştirdi.

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