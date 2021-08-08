Bu korkutan görüntü drone ile çekildi! Suyun rengi değişti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sağanak yağışın ardından dereler taştı. Çamurlu suyun denize ulaşmasıyla suyun rengi değişti. Denizin bir kısmının kahverengiye döndüğü anlar drone ile görüntülendi.
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından birine sahip ilçede sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağışlı hava nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesimlerini kahverengiye bürüdü.
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İlçede 38 kilometrelik sahil boyunda dolaşan vatandaşlar, denizdeki renk değişimini cep telefonlarına kaydetti.
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Kahverengiye bürünen sahil şeridi, drone ile görüntülendi.
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