Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Köylülerden Beyhan Ezgi, İstanbul’da oturduğunu ve tatile geldiğini belirterek ''Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul’da corona virüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah’a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, ‘İstanbul’dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın’ diye uyarılarda bulunuyor” dedi.