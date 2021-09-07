Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vaka görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulan köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırarak koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya’nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç corona virüs vakası görülmedi.
32 haneli, 50 nüfuslu köy ‘mavi köy’ olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, corona virüse karşı kalkan oluşturdu.
Köylülerden Beyhan Ezgi, İstanbul’da oturduğunu ve tatile geldiğini belirterek ''Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul’da corona virüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah’a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, ‘İstanbul’dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın’ diye uyarılarda bulunuyor” dedi.
''3 DOZ AŞIMI DA OLDUM''
Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker ise, “Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah’a şükür bizim köyümüzde corona virüs olmadı” diye konuştu.