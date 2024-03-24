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Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek

Batman'ın 10 haneli Yolveren köyünde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak 37 seçmenin 20'si Almanya'da yaşıyor. 2 adayın yarıştığı köyde seçilecek olan muhtarı, köye gelecek seçmenlerin oyları belirleyecek.

Kaynak: DHA
Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek - Resim: 1
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Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek - Resim: 2

Batman merkeze bağlı Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyünde 35 yıl süreyle rakipsiz olarak muhtarlık yapan Mehmet Alcu, geçen yıl hayatını kaybetti. Yerine atamayla bir memur muhtar olarak görev yapmaya başladı. 

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Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek - Resim: 3

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cengiz Kıy ve Hasan Giy’in muhtar adayı olduğu 10 haneli köyde, oy kullanma hakkı olan 37 kişi bulunuyor. Ancak, bu 37 kişiden 20’si Almanya’da yaşıyor. 

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Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek - Resim: 4

Seçilecek olan muhtarı seçim zamanları veya yaz tatillerinde köye gelen seçmenlerin oyları belirleyecek. 

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