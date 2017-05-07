Bu köyden iki TEOG birincisi çıktı

45 yaşındaki Hayat ile 50 yaşındaki Halef Dinçer çiftinin 7 çocuğundan Zeynep Dinçer de Sibel ve diğer arkadaşları gibi hem ders çalışıp hem de ailesine yardım ettiğini belirtti. Ailedeki kız çocuklarının en küçüğü olduğunu söyleyen Dinçer, "Benim de hayalim doktor olmak. Köyümüzden iki TEOG birincisinin çıkması gurur verici. Çok mutluyum. Tabi önemli birincilik kadar bu başarıyı sürdürmek te çok önemli. Önümüzde uzun bir eğitim maratonu var. Umarım tem engelleri aşar ve hedefimize kavuşuruz" dedi.



