Bu köyden iki TEOG birincisi çıktı

Köydeki 39 yaşında Elsida ile 45 yaşındaki Nimet Balkaya çiftinin 10 çocuğundan Sibel Balkaya TEOG sınavını kazanmak için çok çalıştığını söyledi. Köydeki tek göz odada hem ders çalışıp hem de ailesine yardım ettiğini belirten Balkaya, "Bulaşık yıkadım, temizlik yaptım, kardeşlerime baktım ve zaman zamanda yaylada hayvanlarımızı otlattım. Gerçekten insan istediği zaman her yerde her an her şeyi yapabiliyor. Biraz uykumdan ödün verip, ders çalıştım. Hayvan otlatırken kitaplarımı yanımdan ayırmadım. Sonunda her öğrencinin hayali olan TEOG birincisi oldum. Tek isteğim ünivresite tahsilimi de en iyi şekilde bitirip doktor olmak" diye konuştu.