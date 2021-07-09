Bu köye adımını atan yandı: Kötü koku her yere yayılmış!

Nilüfer çayının yaydığı pis koku sebebiyle köye gelen misafirler yatılı olarak köyde kalmak istemeyip hemen köyü terk ediyor. Köyde yaşayan dede ve ninelerini bayramda ziyaret eden torunlar da kokudan dolayı köyde kalmak istemeyip köyden hemen ayrılıyor. Bu köye ilk defa gelenler de Nilüfer çayının yaydığı pis kokusu sebebiyle zor anlar yaşıyor.