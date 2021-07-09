Bu köye adımını atan yandı: Kötü koku her yere yayılmış!
Bursa'da bulunan bir köyde Nilüfer çayının yaydığı kötü kokular sebebiyle kimse gelip kalmak istemiyor.
Bursa'da bulunan bir köyde Nilüfer çayının yaydığı kötü kokular sebebiyle kimse misafir olarak kalmıyor. Köy halkı ise kokuya alıştıklarını ancak çayın eski haline dönmesi için yetkililerin harekete geçmesini istiyor.
Uludağ'dan içilebilir şekilde doğan Nilüfer çayı, şehir merkezine girdiğinde, salınan sanayi atıkları sebebiyle simsiyah bir görünüme kavuşuyor. Uludağ'dan tertemiz doğan çay 200 kilometre yol kat edip 55 köyden geçerek Marmara denizine simsiyah dökülüyor.
Nilüfer çayının kirlenip geçtiği köylerden biri de Karacabey ilçesine bağlı İnkaya köyü. Köyün tam yanından geçen çay yaydığı pis kokuyla köydeki vatandaşları ve köye misafir olarak gelenleri rahatsız ediyor. Köyde şu anda sadece yaşlılar yaşarken, köyün büyük çoğunluğu göç etmiş durumda.
Nilüfer çayının yaydığı pis koku sebebiyle köye gelen misafirler yatılı olarak köyde kalmak istemeyip hemen köyü terk ediyor. Köyde yaşayan dede ve ninelerini bayramda ziyaret eden torunlar da kokudan dolayı köyde kalmak istemeyip köyden hemen ayrılıyor. Bu köye ilk defa gelenler de Nilüfer çayının yaydığı pis kokusu sebebiyle zor anlar yaşıyor.