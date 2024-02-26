Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı

Muhtar Şahin Yaşar, arsa satışının yasaklanma sebebini, yabancıların köye uyum sağlayamayacak olması olarak açıkladı. Yaşar, “Köy sınırları içerisinde olan arsalarımızın dışarıya satılması köy kararınca yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise 1887 yılında Kafkasya’dan göç edilerek kurulan köyümüz şu anda Çerkez olduğu için yabancıların köyümüze uyum sağlayamayacaklarını tahmin ettiğimiz için bu kararı aldık. Köyümüzün çoğu emeklidir. Birkaç hane çiftçilikle uğraşmaktadır. 135 nüfusumuz var. Yazın dışarıdan gelenlerle birlikte bu 160-170’i buluyor” dedi.