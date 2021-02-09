Bu köyün her yerinden su fışkırıyor!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nün her yerinden su çıkıyor. ''Bin Pınarlı Dağ'' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki köy su bolluğuyla dikkat çekiyor.
'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı Köyü ve çevresindeki yeraltı su kaynakları zenginliği şaşırtıyor.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor.
VENEDİK'İ ANDIRIYOR
Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy, görüntüsü ile Venedik'i andırıyor. Pınarbaşı’nda yaşayanlar, bu doğa olayının, suyun bollaştığı her Ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.
Köy muhtarı Hayrullah Özkan, her yıl kış gelip sular bollaştığında köyün altındaki kaynak sularının yüzeye çıktığını belirterek, "Köyün bir kısmı su altında kalıyor. Spor sahamız, yollarımız, her tarafımız şu anda su içerisinde. Bu nedenle yollarımız bozuluyor. Kış gelince halimiz böyle oluyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Güzel manzaralar oluşuyor. Biz bu şekilde olmasına razıyız. Yeter ki sularımız bol olsun. Her yerde kuralık olurken, köyümüzde şu an bol su var. Bu köyümüze güzellik katıyor" dedi.