Bu listede Türkiye yok! Forbes ''zirvedeki enler'' listesini açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarder sayısına göre dünyanın en zengin 10 kentini açıkladı. ABD'nin New York şehri, 2022'de olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı.

Forbes'un verilerine göre, ultra zenginlerin yaşadığı kentler ve servetleri şöyle: