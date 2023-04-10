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Bu listede Türkiye yok! Forbes ''zirvedeki enler'' listesini açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarder sayısına göre dünyanın en zengin 10 kentini açıkladı. İşte Forbes'un verilerine göre, ultra zenginlerin yaşadığı kentler, servetleri ve şehrin en zenginleri şöyle... 1

Bu listede Türkiye yok! Forbes ''zirvedeki enler'' listesini açıkladı - Resim: 1

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarder sayısına göre dünyanın en zengin 10 kentini açıkladı. ABD'nin New York şehri, 2022'de olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı.

Forbes'un verilerine göre, ultra zenginlerin yaşadığı kentler ve servetleri şöyle:

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Bu listede Türkiye yok! Forbes ''zirvedeki enler'' listesini açıkladı - Resim: 2

New York

101 milyarderin toplam serveti 616.8 milyar dolar
En zengin kent sakini: Michael Bloomberg (94.5 milyar dolar)

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Bu listede Türkiye yok! Forbes ''zirvedeki enler'' listesini açıkladı - Resim: 3

Hong Kong

70 milyarderin toplam serveti 286.8 milyar dolar
En zengin kent sakini: Lee Shau Kee (29.5 milyar dolar)

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Bu listede Türkiye yok! Forbes ''zirvedeki enler'' listesini açıkladı - Resim: 4

Pekin

68 milyarderin toplam serveti 247.2 milyar dolar
En zengin kent sakini: Zhang Yiming (45 milyar dolar)

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