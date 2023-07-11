Bu mahalle çöküyor, evler boşaltıldı, vatandaşlar tahliye edildi

İHA'nın haberine göre AFAD yetkililerinin ve jeoloji mühendislerinin olay yerinde incelemeler yaptığından bahseden Muslubey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu, “Mahallemiz de bir hafta önce belirli bir kısımda çatlaklar oluştu. İlk önce kendimiz incelemesini yaptık. Yetkililere bildirdik. Bu çatlaklar gün geçtikçe daha da büyümeye başladı. Şuanda 2-3 metre çatlaklar oluştu, 10-15 hane risk altında. Yollarımız kapandı. Belediyemize bildirdik, AFAD bölgemizden jeoloji mühendislerimiz geldi incelemeler yaptılar. Şu anda hasarlı binaların içinden hala sesler geliyor. Toprakta halen oynamalar devam ediyor. 2 kilometrelik bir alanda çatlaklar oluşmakta. 6 evimiz boşaltıldı. Diğer hanelerimizi de incelemeden gelen sonuca göre bir çözüm yolu bulacağız. Yetkililer gelip baktı, köyümüze söz verdiler. 'Gereken her şey yapılacak' dediler. Ayrıca mahallemizde tarihi bir camimiz var. 200 yıllık bir tarihi var. Ahşap camide herhangi bir hasar yok ama cami çevresinde belli çatlamalar var. Özellikle mezarlarda oynamalar olduğu görülüyor. Gereken yardımların yapılmasını bekliyoruz” dedi.