Bu mahalle nüfusunun 10 katını ağırlıyor

'40 BİN MİSAFİRİ AĞIRLIYORUZ'

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, Ilıcanın sadece şifalı suyuyla değil, doğal güzellikleriyle de meşhur olduğunu söyledi. Özellikle bayram tatillerinde mahallede adım atacak yer kalmadığını, bazı tatilcilerin apartlarda ve devre mülklerde yer bulamadıkları için geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Ilıca'da Mayıs ayında hareketliliğinde başladığını ve Ekim'in sonuna kadar devam etiğini ifade eden Kar, "Mahallemizin yerli nüfusu 4 bin ancak misafir ayımız 40 bin. 40 bin misafiri burada ağırlıyoruz. İnsanların birçoğu şifa için Ilıca'ya geliyor. Termal suyumuz oldukça kaliteli bir su, Türkiye'de sayılı kaplıca sularındandır. Bunun yanında havası ve doğası harika. Ilıca, doğa harikası bir yer, doğası, içme suyu çok güzel. İnsanlar bu yüzden de burayı tercih ediyorlar. Ayrıca Ilıca, ucuz bir tatil mahallesi" diye konuştu.