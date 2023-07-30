Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor

'BURANIN YERİNİ BUZDOLABI TUTMAZ'

Mahalle sakini Kıymet Özkan (83), "Eskiden buzdolabı yoktu. Turşumuzu, peynirimizi, sarma yapraklarımızı ve yiyeceklerimizi mağaralara koyuyorduk. İhtiyacımız olduğunda da çıkararak buz gibi yerdik. Şimdiki buzdolaplarından daha iyiydi. Kayadan oyma mağaralarda muhafaza ediyoruz. Şu anda hala kullanıyoruz. İçinde gilaburu, turşu ve salçalar var. Geleneklerimizi hala yaşatıyoruz. Yiyeceklerimizi buz gibi yiyoruz. O yüzden sağlıklıyız. Buranın yerini buzdolabı tutmaz. Yiyeceklerimiz, mağarada bozulmadan yaklaşık 1 yıl kalıyor ve hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.