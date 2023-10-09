''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu!

DHA'nın haberine göre Dronla havadan da takip edilen operasyonda, evlerde eğitimli 2 köpekle de arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinin yanı sıra mahalledeki, metruk binalar ve boş arazilerde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 190 uyuşturucu hap, 2 parça halinde 166 gram eroin, bir kök kenevir, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.