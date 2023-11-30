Bu mantara dikkat! Zehirlenmelerin yüzde 95'i bu mantardan oluyor

“TÜRKİYE’DEKİ ZEHİRLENMELERİN YÜZDE 95’İ KÖYGÖÇÜREN MANTARINDAN KAYNAKLANIYOR”

Mantarlar hakkında bazı yanlış inanışların olduğuna değinen Giray, “Bir de zehirlenmeye neden olan yanlış inanışlar var. Bu yanlış inanışlar yüzünden de halkımız zehirlenebiliyor. 'Zehirli mantarı ve yenen mantarı yan yana görmeyiz', diye düşünebiliyorlar. Halbuki yan yana bile yetişebiliyor. 'Zehirli mantarı kopardığınız zaman içi mavileşir' ya da 'mantarımız zehirli değilse şapkasından kopardığınız zaman herhangi bir değişiklik meydana gelmez', 'çayırda yetişen mantarlar zehirli değildir', mantar piştiği zaman zehri gider', 'mantarı tuz ya da sirke ile kaynattığımız zaman zehri gider', 'pişirirken içerisine gümüş ya da kaşık koyduğumuzda kararıyorsa bunlar zehirli mantardır', gibi yanlış inanışlar var. Bunlar da insanların zehirlenmesine neden olabiliyor. Özellikle mantarların içerisinde köygöçüren (amanita phalloides) dediğimiz bir türümüz var. Bu tür genellikle saman mantarıyla çok fazla karıştırılıyor. Türkiye’deki zehirlenmelerin baktığımız zaman yüzde 95’i bu mantar yüzünden meydana geliyor. Köygöçüren mantarını yedikten 8 saat ile 12 saat içerisinde belirti vermeye başlıyor. Türkiye’de yaklaşık 100 kadar mantar zehirlenmesi kayıt altına alınmıştır. Fakat bunun dışında da kayıt altına alınmayan mantar zehirlenmelerini de biliyoruz. Bu yüzden 100’den daha fazla sayıda mantar zehirlenmesi meydana geliyor” şeklinde konuştu.