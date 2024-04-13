Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri
İŞKUR'un yaptığı araştırmaya göre, gelecek 10 yılda öne çıkacak meslekler belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekleri açıkladı.
Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildirdi.
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GELECEĞİN MESLEKLERİ
Yazılım mühendisi
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E-ticaret uzmanı
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Yapay zeka uzmanı
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