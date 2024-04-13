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  4. Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri

Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri

İŞKUR'un yaptığı araştırmaya göre, gelecek 10 yılda öne çıkacak meslekler belli oldu.

Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekleri açıkladı.

Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildirdi.

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Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri - Resim: 2

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Yazılım mühendisi

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Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri - Resim: 3

E-ticaret uzmanı

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Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri - Resim: 4

Yapay zeka uzmanı

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