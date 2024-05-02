Bu meslekler işsiz kalmaz: En çok iş ilanı verilen sektörler belli oldu

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2024'ün ilk çeyreğinin istihdam verileri: En çok iş ilanı veren sektörler belli oldu

Yılın ilk çeyreğinde pek çok sektörde iş ilanlarında artış kaydedildi. En fazla iş ilanı yayınlanan sektörler belli olurken bu yıl iş arayanların en fazla ilgi gösterdiği alan da netleşti. İşte en çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler...









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AA

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:49

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:49

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Kariyer.net, 2024'ün ilk çeyreğinin istihdam verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net'in verilerinde, yılın ilk çeyreğinde pek çok sektörde iş ilanlarında artış kaydedildi.

2023'ün aynı dönemine göre en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler sırasıyla yapı, üretim ve bilişim oldu. Yayınlanan yeni ilan sayısına göre en çok ilan alan sektörler ise sırasıyla sağlık, turizm, gıda, elektrik/elektronik, maden ve metal sanayi şeklinde gerçekleşti.

Yapı sektöründe en çok ilan açılan pozisyon grupları mimarlık, inşaat ve şantiye olurken, en çok ilan açılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı.

2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 ile ilan sayısını en çok artıran sektör turizm oldu. Turizm sektörünü, yüzde 16 ile sağlık, yüzde 8 ile finans-ekonomi, yüzde 7 ile perakende ve yüzde 4 ile danışmanlık takip etti.