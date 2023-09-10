Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi
Antalya’da turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği 10 metrelik çınar ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kaleiçi bölgesi Kılınçarslan Seferoğlu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta bulunan asırlık çınar ağacının devrildiği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
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İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ağacın sokak üzerine devrildiği, dallarının ise 2 otomobilin üzerine geldiği görüldü.
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Ağacın dallarının altında kalan otomobillerde herhangi bir maddi zarar meydana gelmezken, devrilen ağacın gövdesi vatandaşlar tarafından ağaç motoruyla kesilerek olay yerinden kaldırıldı.
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Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark eden vatandaşlar, ağaçların kurşunlandığını düşünüp, Muratpaşa Belediyesi’ne başvuru yapmıştı.
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