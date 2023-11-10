Bu nasıl asker eğlencesi ? Sağa sola ateş açtılar

Şahısların çevredeki vatandaşlara ve evlere aldırış etmeden silah ateş açtığı görüldü. Yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Grup ardından dağılırken, magandaların silah sıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.