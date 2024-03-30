Bu okulda 359 ilçenin nüfusundan fazla seçmen oy kullanacak
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hazırlıkların tamamlandığı Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda oy kullanacak seçmen sayısı Türkiye'deki 922 ilçeden 359'unun nüfusundan daha fazla.
Kaynak: DHA
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Avcılar’da 877 sandıkta 302 bin 280 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İlçede en fazla seçmen sayısı Anadolu’dan yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi'nde bulunuyor.
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Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu içindeki ana okulu da dahil 4 bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü 66 derslikten 55’ine oy sandıkları ve kabinleri yerleştirildi.
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19 BİN 249 SEÇMEN OY KULLANACAK
Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 55 sandıkta toplam 19 bin 249 seçmen oy kullanabilecek. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu .Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı.
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