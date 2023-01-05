Bu okuldan mezun olanlar 37 bin lira maaşla iş başı yapıyor

2 bin dolardan başlayan ücretlerle çok rahat iş imkanı bulabiliyorlar

Lise hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali Kazak, "Okulumuza, Türkiye’nin birçok ilinden geleceğin denizcileri olmak için öğrenciler geliyor. 325 öğrenci ile Türkiye’nin en büyük denizcilik liselerinden biriyiz. Uzak illerden gelen gençlerimize okulda ücretsiz barınma ve yemek hizmeti de sunuyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin istihdamları, yükseköğretimleri tercih etmeseler dahi çok iyi durumdadır. Uzun yol yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerde çok rahat iş imkanları bulunmaktalar. Mezuniyet sonrasında 6 ay kadar uzun yol stajları vardır. Gençlerimiz bu stajda 500 ile 1000 dolar arasında ücret alıyorlar. Staj sonrasında da 2 bin dolardan başlayan ücretlerle çok rahat iş imkanı bulabiliyorlar. Mezuniyet sonrasındaki bu süreçlerde de okul olarak gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.