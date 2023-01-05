Bu okuldan mezun olanlar 37 bin lira maaşla iş başı yapıyor
Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nde mezun olan öğrenciler 2 bin dolar (37 bin 500 TL) maaşla mesleğe adım atıyor. 325 mevcutlu okulda tek kız öğrenci eğitim görüyor.
Bünyesinde bulundurduğu 325 öğrenci ile Türkiye’nin en büyük denizcilik liselerinden biri olan Samsun Tekkeköy Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi öğrencilerine ücretsiz barınma, yemek hizmeti ve denizcilik eğitimi sunuyor. Mezunların işsiz kalma oranının çok düşük olduğu okulda öğrenciler gemi motorları, teknolojik simülatörler, uzman öğretmen kadrosu ile eğitim görüyor. Gemi makine ve vardiya zabitliği dalında okuyan öğrenciler küçük motorlardan devasa gemi motorlarına kadar bütün gemi aksamının üzerinde birebir çalışarak deneyim kazanıyor. Lise gemi makineleri, gemi kaptanlığı, gemi inşası alanlarında eğitim vererek denizcilik mesleğine gençleri kazandırıyor.
2 bin dolardan başlayan ücretlerle çok rahat iş imkanı bulabiliyorlar
Lise hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali Kazak, "Okulumuza, Türkiye’nin birçok ilinden geleceğin denizcileri olmak için öğrenciler geliyor. 325 öğrenci ile Türkiye’nin en büyük denizcilik liselerinden biriyiz. Uzak illerden gelen gençlerimize okulda ücretsiz barınma ve yemek hizmeti de sunuyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin istihdamları, yükseköğretimleri tercih etmeseler dahi çok iyi durumdadır. Uzun yol yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerde çok rahat iş imkanları bulunmaktalar. Mezuniyet sonrasında 6 ay kadar uzun yol stajları vardır. Gençlerimiz bu stajda 500 ile 1000 dolar arasında ücret alıyorlar. Staj sonrasında da 2 bin dolardan başlayan ücretlerle çok rahat iş imkanı bulabiliyorlar. Mezuniyet sonrasındaki bu süreçlerde de okul olarak gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.
"Öğrencilerin yüzde 80’i bu liseye bilinçli geliyor"
Güverte öğretmeni Reyhan Mısırlıoğlu İleri, simülasyon eğitimleri hakkında bilgi vererek, “Derslerde gördüğümüz, kitap üzerinde okuduğumuz bilgileri burada uygulamalı olarak simule etmeye çalışıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra özellikle ticari gemilerde vardiya zabitliği unvanına sahip oluyorlar ve buradan yükselmeye devam edebiliyorlar. Gemilerde bu şekilde çalışabiliyorlar. Öğrenciler yüzde 80 oranında bu liseye bilinçli şekilde geliyorlar. Mesleğe bir yerden tanıklık etmiş, bir yerden haberdar olmuş ya da merak etmiş, çevresinde birilerinden görmüş olabiliyorlar. Bu gibi durumlar öğrencilerin lisemizi tercih etmelerinde büyük rol oynayabiliyor" diye konuştu.
Öğrencilere üst düzey eğitim
Gemi yönetim öğretmeni Cemile Emirzeoğlu, "Atalarımızın sal kullanarak başlayan ve bugün artık üst düzey teknolojilerle donatılmış gemiler mevcuttur. Karadeniz’in incisi olan Samsun gemi ticareti ayağında şu an Karadeniz’de 1 numaralı şehirdir. Öğrencilerimizden mezun olup da gemiye çıkmak isteyen her öğrenci gemiye çıkmıştır. Ama bunu 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite okuyarak da taçlandırmak isteyen öğrencilerimiz haliyle üniversitelerden stajlarına çıkmaktadırlar. Ama liseden çıkan öğrenciler de kesinlikle sektörde ve gemide çalışabiliyorlar. Hatta çalıştıkları şirketlerden teşekkür yazıları ile bizlere geliyorlar. Öğrencilerimize üst düzey eğitim verdiğimize inanıyoruz. Ben de aynı bölümü okudum” şeklinde konuştu.