Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım
Bursa'da kurulan Türkiye'nin en büyük ikinci el hurda pazarı büyük ilgi görüyor. Kıyafetten hırdavata, antikadan beyaz eşyaya kadar birçok ürünün hem ikinci el hem sıfır olarak satıldığı pazar, cumartesi gecesi başlayıp pazar gecesine kadar devam ediyor. Pazarı bir kere ziyaret edenler sürekli gelmek istediğini söylüyor.
Kaynak: DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde kurulan kinci el hurda pazarı hem Bursalılardan hem de çevre illerden gelenlerden yoğun ilgi görüyor.
1 / 9
24 saat açık kalan pazarda, her bütçeye uygun ürünler ziyaretçileri bekliyor.
2 / 9
Cumartesi gecesi başlayan ve pazar gecesine kadar devam eden hurda pazarında ziyaretçiler kıyafet, hırdavat, antika ve beyaz eşya gibi birçok ürünü ikinci el ya da sıfır olarak ucuz fiyata bulma fırsatı buluyor.
3 / 9
Gece geç saatlere kadar süren alışveriş, pazar alanında sunulan sokak lezzetleriyle tamamlanıyor.
4 / 9