''Bu pazar seçim olsa'' anketinde bomba sonuçlar !

ERDOĞAN EN ÇOK PUAN KAYBEDEN LİDER OLDU



Ankete göre Nisan ayı Liderlerin Başarı Puanı sıralamasında neredeyse her lider düşüş yaşarken, Devlet Bahçeli önceki aya göre artış göstererek üçüncü sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan 5,26 puanla birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu ise 4,24 puan ile ikinci sırada yer aldı.



Mart ayına kıyasla puanını 0,19 arttıran Devlet Bahçeli, 3,98 puan ile Mansur Yavaş’ı geçerek üçüncü sırada yer aldı. Mansur Yavaş ise 3,62 puanla

dördüncü sıraya geriledi. Mart ayı puanlarına göre, Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş puan kaybı yaşarken, puan kaybının en çok olduğu lider ise 0.28 puan

ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.