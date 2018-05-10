Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır ?

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan Nisan ayında yapılan son anketin sonuçları açıklandı... Anket sonuçlarına göre AK Parti açık ara önde giderken, sadece CHP ile İYİ Parti barajı aşabiliyor... Metropol dolarla ilgili beklentileri de sordu... "Sizce önümüzdeki süreçte dolar hangi yönde değişir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 57.5'i "artar" cevabı verdi... "Doların 4 TL'nin altına düşmesini bekliyor musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 60'dan fazlası "hayır" karşılığı verdi... İşte o anketin sonuçları...