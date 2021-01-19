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  3. 19 Ocak 2021 13:00

Bu şaşırtan görüntü Sahra Çölü'nde çekildi

İşte Sahra Çölü'nde pek de rastlanılmayan o görüntüler...

Bu şaşırtan görüntü Sahra Çölü'nde çekildi

İşte Sahra Çölü'nde pek de rastlanılmayan o görüntüler...

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Bu şaşırtan görüntü Sahra Çölü'nde çekildi

2/ 10
Bu şaşırtan görüntü Sahra Çölü'nde çekildi

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Bu şaşırtan görüntü Sahra Çölü'nde çekildi

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