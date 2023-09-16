Bu sefer de çeyiz magandası: 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişiyi yaralı var
Kilis'te çeyiz töreni sırasında bir magandanın pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz bir maganda, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
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DHA'nın haberine göre tüfekten çıkan saçmalar alanda bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.
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Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
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