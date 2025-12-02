  1. Anasayfa
  Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar!

Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar

Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House'unu arsasında bulamayan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

Kaynak: İHA
Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar - Resim: 1

Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi. 

Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. 

Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar - Resim: 3

Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar - Resim: 4

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

