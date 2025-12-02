Bu sefer evin içindekileri değil, evi komple çaldılar
Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House'unu arsasında bulamayan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.
Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı.
Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.
