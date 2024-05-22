Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu
Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye satılırken vatandaşlar yemek için kuyruğa girdi.
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Samsun'da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye indirildi. Vatandaşlar ucuz ve kaliteli yemek ile karnını doyurmak için restoran önünde kuyruğa girdi.
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçeler terminalinin bulunduğu alandaki 153 Restoran’da tabldot uygulamasına geçerek fiyatları indirdi. Hem keseye hem damaklara hitap eden restorana vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterirken, bu tip yerlerin daha da çok olması için çağrıda bulundular.
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Başkan Doğan: “Bu tip yerlerin sayısını esnafımıza zarar vermeyen lokasyonlarda arttırmayı hedefliyoruz”
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