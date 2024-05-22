Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçeler terminalinin bulunduğu alandaki 153 Restoran’da tabldot uygulamasına geçerek fiyatları indirdi. Hem keseye hem damaklara hitap eden restorana vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterirken, bu tip yerlerin daha da çok olması için çağrıda bulundular.