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Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye satılırken vatandaşlar yemek için kuyruğa girdi.

Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu - Resim: 1
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Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu - Resim: 2

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye indirildi. Vatandaşlar ucuz ve kaliteli yemek ile karnını doyurmak için restoran önünde kuyruğa girdi.

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Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu - Resim: 3

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçeler terminalinin bulunduğu alandaki 153 Restoran’da tabldot uygulamasına geçerek fiyatları indirdi. Hem keseye hem damaklara hitap eden restorana vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterirken, bu tip yerlerin daha da çok olması için çağrıda bulundular.

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Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu - Resim: 4

Başkan Doğan: “Bu tip yerlerin sayısını esnafımıza zarar vermeyen lokasyonlarda arttırmayı hedefliyoruz”

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